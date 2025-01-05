من المتوقع أن يصل حجم سوق البطاقات الذكية في السعودية إلى 676.7 مليون دولار بحلول عام 2030

(MENAFN
- P&S Intelligence) وبحسب أحدث دراسة لأبحاث السوق نشرتها شركة P&S Intelligence، فإن سوق البطاقات الذكية في المملكة العربية السعودية على استعداد لنمو كبير، بقيمة تقدر بنحو 439.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 676.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5٪ خلال هذه الفترة. ويعود هذا التوسع إلى الرقمنة المتزايدة عبر مختلف الصناعات، والزيادة في المعاملات الرقمية والتسوق عبر الإنترنت، والتركيز المتزايد على بروتوكولات التحكم في الوصول المتقدمة للمباني الآمنة. كما أن التبني الواسع النطاق للبطاقات الذكية في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والنقل العام والضيافة يعزز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تبسيط الوثائق اللازمة والتفضيل المتزايد للمدفوعات غير التلامسية في المسار الإيجابي للسوق.
رؤى رئيسية
• تقسيم المنتجات: من المتوقع أن تهيمن البطاقات الذكية غير التلامسية على السوق، حيث تمثل ما يقرب من 45٪ من الإيرادات في عام 2024. تنبع شعبيتها من استخدامها المكثف في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتطبيقات التحكم في الوصول داخل المباني الآمنة.
• الاتجاهات الإقليمية: من المتوقع أن تقود منطقة الرياض السوق، سواء من حيث الحجم ومعدل النمو، خلال فترة التنبؤ. تعزى هذه الهيمنة إلى التحول الرقمي السريع في المنطقة والتبني الكبير لتقنيات البطاقات الذكية عبر مختلف الصناعات.
• التطورات التكنولوجية: يشهد السوق تحولًا كبيرًا نحو المعاملات غير التلامسية، والتي تسهل المدفوعات الأسرع والأكثر أمانًا من خلال تقليل الحاجة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي للمعاملات الصغيرة. تعمل هذه الطريقة على تعزيز الأمان من خلال تشفير بيانات حامل الحساب، وبالتالي الحماية من التهديدات الإلكترونية.
• المنافسة: تم توحيد سوق البطاقات الذكية في المملكة العربية السعودية، مع تركيز اللاعبين الرئيسيين على الابتكارات التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانتهم في السوق. التركيز ينصب على تعزيز عروض المنتجات لتلبية المتطلبات المتطورة للقطاعات مثل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والحكومة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• الفرص الناشئة: إن الحاجة المتزايدة إلى المعاملات الآمنة، والتي يحركها الاستخدام المتزايد لتبادل البيانات عبر الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية، تقدم فرصًا كبيرة لتوسيع السوق. إن البطاقات الذكية، مع تخزين البيانات المشفرة وقدرات المصادقة متعددة العوامل، في وضع جيد لتلبية هذه المتطلبات الأمنية.
باختصار، فإن سوق البطاقات الذكية في المملكة العربية السعودية يسير على مسار نمو قوي، بدعم من التقدم التكنولوجي والتطورات الإقليمية والمنافسة الديناميكية. ومن المقرر أن يؤدي تقارب هذه العوامل إلى دفع السوق إلى الأمام، مما يوفر فرصًا كبيرة لأصحاب المصلحة في مختلف القطاعات.
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