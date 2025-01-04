(خليجي زين 26).. البحريني محمد مرهون أفضل لاعب وهداف في البطولة ومواطنه إبراهيم لطف الله أفضل حارس مرمى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 -1 (كونا) -- حصل لاعب منتخب
البحرين الأول لكرة القدم
محمد مرهون على لقبي أفضل لاعب وهداف في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي اختتمت اليوم السبت في دولة الكويت بتتويج منتخب بلاده بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على نظيره العماني (2-1).
واختارت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الخليجي للعبة في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي اللاعب مرهون كأفضل هداف (بالقرعة) لإحرازه ثلاثة أهداف بالتساوي مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبدالله الحمدان.
وأكمل منتخب البحرين تميزه في منافسات البطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة 8 منتخبات بحصول حارسه إبراهيم لطف الله على لقب أفضل حارس مرمى لتتوج البحرين بذلك بكل الجوائز الفردية.
وفي استفتاء الجماهير فاز لاعب منتخب الكويت محمد دحام بجائزة أفضل لاعب حيث تم تكريمه بين شوطي المباراة التي شهدت حضور 57674 مشجعا. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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