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(خليجي زين 26).. البحريني محمد مرهون أفضل لاعب وهداف في البطولة ومواطنه إبراهيم لطف الله أفضل حارس مرمى

1/4/2025 11:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 -1 (كونا) -- حصل لاعب منتخب البحرين الأول لكرة القدم محمد مرهون على لقبي أفضل لاعب وهداف في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي اختتمت اليوم السبت في دولة الكويت بتتويج منتخب بلاده بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على نظيره العماني (2-1).
واختارت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الخليجي للعبة في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي اللاعب مرهون كأفضل هداف (بالقرعة) لإحرازه ثلاثة أهداف بالتساوي مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبدالله الحمدان.
وأكمل منتخب البحرين تميزه في منافسات البطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة 8 منتخبات بحصول حارسه إبراهيم لطف الله على لقب أفضل حارس مرمى لتتوج البحرين بذلك بكل الجوائز الفردية.
وفي استفتاء الجماهير فاز لاعب منتخب الكويت محمد دحام بجائزة أفضل لاعب حيث تم تكريمه بين شوطي المباراة التي شهدت حضور 57674 مشجعا. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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