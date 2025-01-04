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(تشيلسي) يتعادل مع (كريستال بالاس) بهدف لمثله ويضيع مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي

1/4/2025 11:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 1 (كونا)-- أضاع فريق (تشيلسي) فرصة استعادة مركزه الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه (كريستال بالاس) بهدف لمثله في مباراة الجولة ال20 التي جمعتهما اليوم السبت.
ونجح (تشيلسي) في إحراز هدف التقدم مبكرا وتحديدا في الدقيقة ال14 عبر مهاجمه الإنجليزي كول بالمر.
وحافظ الضيوف على تقدمهم إلى غاية الدقيقة 82 عندما أدرك المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا التعادل لأصحاب الأرض.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز (مانشستر سيتي) برباعية مقابل هدف واحد على ضيفه (ويستهام يونايتد) وفاز (نيوكاسل يونايتد) على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بهدفين مقابل هدف واحد وبنفس النتيجة تغلب (أستون فيلا) على ضيفه (ليستر سيتي).
وفيما أمطر (برينتفورد) شباك مضيفه (ساوثهامبتون) بخماسية نظيفة فاز (بورنموث) على ضيفه (ايفرتون) بهدف دون رد في حين اكتفى (أرسنال) بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه (برايتون).
وبهذه النتائج حافظ (أرسنال) على مركزه الثاني برصيد 40 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن (نوتنغهام فورست) الذي لم يلعب مباراة هذه الجولة.
ويحتل (تشيلسي) المركز الرابع برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن (نيوكاسل يونايتد) ونقطتين عن (مانشستر سيتي).
ويحتل (بورنموث) المركز السابع بمجموع 33 نقطة يليه (أستون فيلا) ب32 نقطة ثم (فولهام) ب 29 نقطة و (برايتون) برصيد 28 نقطة و(برينتفورد) برصيد 27 نقطة.
وتجمد (توتنهام) في المركز ال12 بمجموع 24 نقطة بفارق نقطة عن (ويستهام يونايتد) ونقطتين عن (مانشستر يونايتد) وثلاث نقاط عن (كريستال بالاس) بينما يحتل (ايفرتون) المركز الـ16 برصيد 16 نقطة ويحتل (ساوثهامبتون) ذيل الترتيب برصيد ست نقاط فقط. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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