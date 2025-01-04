وكيل (الداخلية) الكويتية يشيد بجهود رجال الأمن في تنظيم (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بجهود رجال الأمن في تنظيم العملية الأمنية وضمان سلامة جماهير بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي اختتمت منافساتها في دولة الكويت اليوم السبت بتتويج منتخب
البحرين بلقبه الثاني بتغلبه على نظيره العماني (2-1).
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها الفريق النواف في استاد جابر الأحمد الدولي لمتابعة تأمين المباراة النهائية للبطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة 8 منتخبات.
وبحسب البيان نوه وكيل وزارة الداخلية بالمستوى الاحترافي لرجال الأمن الذي عكس المستوى المتميز لدولة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ووجه الفريق النواف شكره للجماهير على تعاونهم وانضباطهم طوال فترة المباريات مؤكدا أن هذا الوعي ساهم في إنجاح البطولة وتعزيز الروابط الخليجية.
ووفق البيان استمع الفريق النواف إلى شرح مفصل من القيادات الأمنية حول الخطة الموضوعة لتأمين الحدث. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
MENAFN04012025000071011013ID1109055350
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