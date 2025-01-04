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وكيل (الداخلية) الكويتية يشيد بجهود رجال الأمن في تنظيم (خليجي زين 26)

1/4/2025 11:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بجهود رجال الأمن في تنظيم العملية الأمنية وضمان سلامة جماهير بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي اختتمت منافساتها في دولة الكويت اليوم السبت بتتويج منتخب البحرين بلقبه الثاني بتغلبه على نظيره العماني (2-1).
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها الفريق النواف في استاد جابر الأحمد الدولي لمتابعة تأمين المباراة النهائية للبطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة 8 منتخبات.
وبحسب البيان نوه وكيل وزارة الداخلية بالمستوى الاحترافي لرجال الأمن الذي عكس المستوى المتميز لدولة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ووجه الفريق النواف شكره للجماهير على تعاونهم وانضباطهم طوال فترة المباريات مؤكدا أن هذا الوعي ساهم في إنجاح البطولة وتعزيز الروابط الخليجية.
ووفق البيان استمع الفريق النواف إلى شرح مفصل من القيادات الأمنية حول الخطة الموضوعة لتأمين الحدث. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع



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