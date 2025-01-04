(الداخلية) الكويتية: لم نسجل أي بلاغات أو حوادث خلال بطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب أن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) لم تسجل أي بلاغات أو حوادث منذ انطلاق البطولة وحتى اختتامها اليوم السبت ما يدل على نجاح الخطة الأمنية وتنفيذها على الوجه الأكمل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد بوصليب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة المباراة النهائية بين منتخبي البحرين وعمان على استاد جابر الأحمد الدولي والتي انتهت بنتيجة (2 - 1).
وجدد التزام وزارة الداخلية بالجهود المكثفة التي بذلتها لتأمين أي بطولات أخرى تقام على أرض الوطن إيمانا من الوزارة ومنتسبيها وحرصا منهم على إظهارها بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية وتسهم في تقوية روابط أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العميد بوصليب أن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح شددت على تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع الجمهور والحزم تجاه المخالفات والسلوكيات الخاطئة.
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الذي أبدته الجماهير التي حضرت مباريات البطولة مشيرا إلى أن طوال فترة البطولة لم تسجل الأجهزة الأمنية بلاغات أو حوادث تذكر.
وأضاف العميد بوصليب أن الجماهير أبدت التزامها بتعليمات رجال الأمن والنصائح والإرشادات التي أسهمت في إنجاح البطولة وساعدت على تسهيل دخول الجماهير إلى استادي جابر الأحمد الدولي وجابر المبارك الصباح بانسيابية لاسيما أن لقاء اليوم شهد كثافة جماهيرية.
وأشاد بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمشاركتهم من أجل إظهار دولة الكويت بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لها وقدرتها على تأمين ضيوفها وتسهيل إقامتهم في بلد الصداقة والسلام.
يذكر أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) انطلقت في 21 ديسمبر الماضي بمشاركة ثمانية منتخبات.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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