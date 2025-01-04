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(الداخلية) الكويتية: لم نسجل أي بلاغات أو حوادث خلال بطولة (خليجي زين 26)

1/4/2025 11:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب أن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) لم تسجل أي بلاغات أو حوادث منذ انطلاق البطولة وحتى اختتامها اليوم السبت ما يدل على نجاح الخطة الأمنية وتنفيذها على الوجه الأكمل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد بوصليب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة المباراة النهائية بين منتخبي البحرين وعمان على استاد جابر الأحمد الدولي والتي انتهت بنتيجة (2 - 1).
وجدد التزام وزارة الداخلية بالجهود المكثفة التي بذلتها لتأمين أي بطولات أخرى تقام على أرض الوطن إيمانا من الوزارة ومنتسبيها وحرصا منهم على إظهارها بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية وتسهم في تقوية روابط أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العميد بوصليب أن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح شددت على تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع الجمهور والحزم تجاه المخالفات والسلوكيات الخاطئة.
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الذي أبدته الجماهير التي حضرت مباريات البطولة مشيرا إلى أن طوال فترة البطولة لم تسجل الأجهزة الأمنية بلاغات أو حوادث تذكر.
وأضاف العميد بوصليب أن الجماهير أبدت التزامها بتعليمات رجال الأمن والنصائح والإرشادات التي أسهمت في إنجاح البطولة وساعدت على تسهيل دخول الجماهير إلى استادي جابر الأحمد الدولي وجابر المبارك الصباح بانسيابية لاسيما أن لقاء اليوم شهد كثافة جماهيرية.
وأشاد بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمشاركتهم من أجل إظهار دولة الكويت بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لها وقدرتها على تأمين ضيوفها وتسهيل إقامتهم في بلد الصداقة والسلام.
يذكر أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) انطلقت في 21 ديسمبر الماضي بمشاركة ثمانية منتخبات.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب



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