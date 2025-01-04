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قائد الجيش السوداني يرحب بالوساطة التركية لإنهاء الحرب

1/4/2025 11:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 4 - 1 (كونا) -- أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت ترحيبه بمبادرة الوساطة التي قدمتها تركيا لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ 20 شهرا.
جاء ذلك خلال استقبال البرهان مبعوث الرئيس التركي نائب وزير الخارجية برهان الدين دوران الذي طلب منه البرهان إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للوساطة التركية لإنهاء الصراع في السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني علي يوسف في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول المبادرة التي طرحها الرئيس التركي لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات السودانية - التركية في مختلف المجالات.
وأضاف أن البرهان "رحب بالمبادرة وطلب نقل شكره إلى الرئيس أردوغان ووزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة المبادرة التركية (..) التي يمكن أن تقود لجهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان".
من جانبه أعرب مبعوث الرئيس التركي برهان الدين دوران عن سعادته بزيارة السودان وعقد لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن تركيا تدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية مؤكدا على ضرورة سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
وأضاف أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود والعمل على جمع الفاعلين الإقليميين والتغلب على الصعوبات. (النهاية)

م ع م / ه س ص



MENAFN04012025000071011013ID1109055348

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