قائد الجيش السوداني يرحب بالوساطة التركية لإنهاء الحرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 4 - 1 (كونا) -- أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت ترحيبه بمبادرة الوساطة التي قدمتها تركيا لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ 20 شهرا.
جاء ذلك خلال استقبال البرهان مبعوث الرئيس التركي نائب وزير
الخارجية برهان الدين دوران الذي طلب منه البرهان إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للوساطة التركية لإنهاء الصراع في السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني علي يوسف في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول المبادرة التي طرحها الرئيس التركي لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات السودانية - التركية في مختلف المجالات.
وأضاف أن البرهان "رحب بالمبادرة وطلب نقل شكره إلى الرئيس أردوغان ووزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة المبادرة التركية (..) التي يمكن أن تقود لجهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان".
من جانبه أعرب مبعوث الرئيس التركي برهان الدين دوران عن سعادته بزيارة السودان وعقد لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن تركيا تدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية مؤكدا على ضرورة سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
وأضاف أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود والعمل على جمع الفاعلين الإقليميين والتغلب على الصعوبات. (النهاية)
م ع م / ه س ص
MENAFN04012025000071011013ID1109055348
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