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المستشار النمساوي يعلن عزمه الاستقالة من منصبه بعد فشل تشكيل الحكومة

1/4/2025 11:36:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 4 - 1 (كونا) -- أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم السبت عزمه الاستقالة من منصبه كمستشار للنمسا وزعيم لحزب الشعب المحافظ في الأيام المقبلة وذلك بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي لتشكيل حكومة ائتلافية.
ووجه نيهامر في تصريح بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي اللوم إلى الحزب الاشتراكي في فشل مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال إن حزب الشعب لا يمكنه دعم برنامج يعارض الاقتصاد والمنافسة والإنتاجية مشيرا إلى أنه كان دائما حريصا على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تحفز النمو الوطني.
وأكد المستشار النمساوي أنه سيعمل على الانتقال المنظم للسلطة في الأيام القادمة.
وأعرب عن حبه الشديد للنمسا وشكره لشعبه قائلا إنه كان "شرفا غير عادي" له خدمة بلاده.
ومن جانبه تحدث زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلر في كلمة بثها التلفزيون النمساوي عن التحديات الاقتصادية التي تواجه النمسا في ظل الركود السياسي المستمر مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات تتطلب ميزانية تقدر بنحو 18 مليار يورو (نحو 56ر18 مليار دولار).
وأضاف بابلر أن المفاوضات مع حزب الشعب كانت مليئة بالآمال للتوصل إلى حلول مشتركة مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على التصدي للأزمة الاقتصادية والبطالة المتزايدة.
وتابع بابلر أن الحزب الاشتراكي كان مستعدا لتقديم تنازلات شريطة وجود توزيع عادل للعبء المالي موكدا أنه لا يمكن فرض الإصلاحات على الفئات الضعيفة فقط.
وأوضح أنه عرض على حزب الشعب مواصلة المفاوضات بشكل مكثف لكن دون جدوى مشيرا إلى أن هذا الحزب لم يظهر استعدادا للمضي قدما من أجل مصلحة البلاد.
وفي ختام تصريحاته شدد بابلر على التزام الحزب الاشتراكي بمبادئ العدالة الاجتماعية مؤكدا رفضه لأي إجراءات قد تضر بالفئات الضعيفة مثل العمال والمتقاعدين "بينما تبقى الشركات الكبرى بعيدة عن أي إصلاحات مالية".
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمسك خلال المفاوضات الثنائية بفرض ضريبة على الثروات كما اقترح فرض ضريبة على البنوك بينما رفض حزب الشعب النمساوي كلا المقترحين مما أدى إلى تعثر المفاوضات.
ويتوقع العديد من المراقبين أن يشهد حزب الشعب النمساوي صراعا داخليا حادا خلال الساعات القادمة لتحديد القيادة المستقبلية للحزب.
ويرجح المراقبون السياسيون أن يكون هناك انقسام بين مؤيدي المستشار السابق سيباستيان كورتس الذين يعتقدون أن الحزب يمكنه الفوز بالانتخابات المقبلة فقط تحت قيادته وبين أولئك الذين يفضلون تشكيل حكومة ائتلافية سريعة مع حزب الأحرار اليميني النمساوي بقيادة زعيمه هربرت كيكل. (النهاية)

ع م ق / م م ج




MENAFN04012025000071011013ID1109055347

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