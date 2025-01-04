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رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يثمن الرعاية الأميرية السامية لبطولة (خليجي زين 26)

1/4/2025 11:36:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح عاليا الرعاية الأميرية السامية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي اختتمت منافساتها في دولة الكويت مساء اليوم السبت بتتويج منتخب البحرين بلقبه الثاني بتغلبه على نظيره العماني (2 - 1).
جاء ذلك في بيان صادر عن (الاتحاد الكويتي) عقب اختتام البطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات.
ووفق البيان قدم الشيخ أحمد اليوسف أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الرعاية الكريمة للبطولة.
وثمن الشيخ أحمد اليوسف عاليا حضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله حفل اختتام البطولة والمباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي.
وهنأ منتخب البحرين بتتويجه بلقب البطولة مشيدا بمستواه ومنتخب عمان.
ووجه الشيخ أحمد اليوسف الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا "العرس الكروي الخليجي" مشيدا بالدعم الحكومي غير المحدود للبطولة الذي كان له بالغ الأثر في هذا التنظيم المتميز الذي لاقى إعجاب وتقدير جميع وفود المنتخبات المشاركة.
وأثنى على حضور الجماهير وتعاونها مع الجهة المنظمة والتزامها بجميع التعليمات قائلا إن "دعم الجماهير ومساندتها منتخباتها تميز بأجواء تنافسية سادتها الروح الرياضية خصوصا أن المنافسات كانت بين الأشقاء ولا فائز أو خاسر بينهم". (النهاية)

س ع د / م ص ع



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