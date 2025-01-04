رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يثمن الرعاية الأميرية السامية لبطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح عاليا الرعاية الأميرية السامية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي اختتمت منافساتها في دولة الكويت مساء اليوم السبت بتتويج منتخب
البحرين بلقبه الثاني بتغلبه على نظيره العماني (2 - 1).
جاء ذلك في بيان صادر عن (الاتحاد الكويتي) عقب اختتام البطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات.
ووفق البيان قدم الشيخ أحمد اليوسف أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الرعاية الكريمة للبطولة.
وثمن الشيخ أحمد اليوسف عاليا حضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله حفل اختتام البطولة والمباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي.
وهنأ منتخب البحرين بتتويجه بلقب البطولة مشيدا بمستواه ومنتخب عمان.
ووجه الشيخ أحمد اليوسف الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا "العرس الكروي الخليجي" مشيدا بالدعم الحكومي غير المحدود للبطولة الذي كان له بالغ الأثر في هذا التنظيم المتميز الذي لاقى إعجاب وتقدير جميع وفود المنتخبات المشاركة.
وأثنى على حضور الجماهير وتعاونها مع الجهة المنظمة والتزامها بجميع التعليمات قائلا إن "دعم الجماهير ومساندتها منتخباتها تميز بأجواء تنافسية سادتها الروح الرياضية خصوصا أن المنافسات كانت بين الأشقاء ولا فائز أو خاسر بينهم". (النهاية)
س ع د / م ص ع
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