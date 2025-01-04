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صورة اليوم

1/4/2025 11:36:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يسلّم ممثل منتخب البحرين كأس "خليجي زين26" لكرة القدم


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