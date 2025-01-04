صورة اليوم

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التاريخ
1/4/2025 11:36:17 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يسلّم ممثل منتخب
البحرين كأس "خليجي زين26" لكرة القدم
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