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الدوري الفرنسي: التعادل الايجابي يحسم لقاء (ليل) و(نانت)

1/4/2025 11:36:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 1 (كونا) -- تعادل فريق (ليل) مع ضيفه (نانت) بهدف لكل منهما في اللقاء الذي اقيم على استاد (بيار موروا) اليوم السبت ضمن الجولة ال16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (ليل) بهدفه الاول والوحيد من خلال المدافع السويدي غابريال غودمونسون في الدقيقة 41 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني من المباراة استطاع فرق (نانت) ان يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها المهاجم الفرنسي ماتيس أبلين في الدقيقة ال70.
وبهذه النتيجة يحتل (ليل) المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 28 نقطة بينما يقع فريق (نانت) في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة. (النهاية)

م ع / ر ج



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