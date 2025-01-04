موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - منتخب
البحرين لكرة القدم
يتوج بلقب بطولة كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره العماني (2-1) في نهائي النسخة الـ26 (خليجي زين 26) التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي.
الكويت - المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب يؤكد أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات أو حوادث منذ انطلاق بطولة (خليجي زين 26) وحتى اختتامها ما يدل على نجاح الخطة الأمنية وتنفيذها على الوجه الأكمل.
الكويت – وزارة الداخلية تعلن أن المرسوم بقانون رقم (114 لسنة 2024) بشأن قانون إقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد وتشير إلى أن القانون سيجوز فيه قبول الصلح.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 273 آخرين في مجازر عدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية.
إسلام أباد - أربعة أشخاص على الأقل يلقون حتفهم و32 آخرون يصابون بجروح في تفجير استهدف حافلة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان (جنوب غرب) وتبناه الانفصاليون البلوش.
فيينا - المستشار النمساوي كارل نيهامر يعلن عزمه الاستقالة من منصبه كمستشار للنمسا وزعيم لحزب الشعب المحافظ في الأيام المقبلة وذلك بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية. (النهاية) ر ج
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