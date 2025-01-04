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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/4/2025 11:36:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب البحرين لكرة القدم يتوج بلقب بطولة كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره العماني (2-1) في نهائي النسخة الـ26 (خليجي زين 26) التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي.

الكويت - المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب يؤكد أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات أو حوادث منذ انطلاق بطولة (خليجي زين 26) وحتى اختتامها ما يدل على نجاح الخطة الأمنية وتنفيذها على الوجه الأكمل.

الكويت – وزارة الداخلية تعلن أن المرسوم بقانون رقم (114 لسنة 2024) بشأن قانون إقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد وتشير إلى أن القانون سيجوز فيه قبول الصلح.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 273 آخرين في مجازر عدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية.

إسلام أباد - أربعة أشخاص على الأقل يلقون حتفهم و32 آخرون يصابون بجروح في تفجير استهدف حافلة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان (جنوب غرب) وتبناه الانفصاليون البلوش.

فيينا - المستشار النمساوي كارل نيهامر يعلن عزمه الاستقالة من منصبه كمستشار للنمسا وزعيم لحزب الشعب المحافظ في الأيام المقبلة وذلك بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية. (النهاية) ر ج

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