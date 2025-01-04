مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 03:29

قالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬تخطط‭ ‬لإنفاق‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2025،‭ ‬لبناء‭ ‬مراكز‭ ‬بيانات‭ ‬لتدريب‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ونشر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭.‬

وذكر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬ورئيسها‭ ‬‮«‬براد‭ ‬سميث‮»‬‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإجمالي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬تقود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سباق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العالمي‭ ‬بفضل‭ ‬استثمار‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الخاص،‭ ‬وابتكارات‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بجميع‭ ‬أحجامها،‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الراسخة‮»‬‭.‬

وارتفع‭ ‬الإنفاق‭ ‬الرأسمالي‭ ‬لشركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬5.3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2025‭.‬