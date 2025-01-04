مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 03:29
قالت شركة «مايكروسوفت» إنها تخطط لإنفاق حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025، لبناء مراكز بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها «براد سميث» إن أكثر من نصف الاستثمار الإجمالي سيكون في الولايات المتحدة.
وأضاف: «اليوم تقود الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بفضل استثمار رأس المال الخاص، وابتكارات الشركات الأمريكية بجميع أحجامها، من الشركات الناشئة التي تستمر في التطور إلى الشركات الراسخة».
وارتفع الإنفاق الرأسمالي لشركة التكنولوجيا العملاقة 5.3 بالمائة إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025.
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