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إجراءات حكومية تعيد الاستقرار لقطاع السيارات بعد سنوات من الفوضى

1/4/2025 11:34:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- في الوقت الذي اتخذت به الحكومة جملة من القرارات والإجراءات التنظيمية للضرائب المفروضة على قطاع المركبات في السوق المحلي، يرى عاملون بالقطاع أن هذه الإجراءات ستعيد الاستقرار إلى سوق السيارات بعد سنوات الفوضى والتشوهات المتعددة التي عانى منها القطاع وألحقت الضرر بالمستثمرين به والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح العاملون في تصريحات لـ"الغد"، أن الإجراءات الأخيرة بددت الفوضى التي كانت سائدة في القطاع، وستمنح المستثمرين في القطاع أفقا واضحا للتخطيط والتوسع بما سينعكس على التنافسية العادلة في السوق المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين معا.
ولفتوا إلى أن الإجراءات الاخيرة ستنعكس إيجابا على تحفيز سوق بيع السيارات إضافة لتشجيع المواطنين على شراء المركبات الحديثة بما يتوافق مع قدراتهم وامكاناتهم المالية خاصة في ظل مراعاة الإجراءات كافة الشرائح الاجتماعية، وهو ما يصب في المحصلة بتنشط الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن استدامة قطاع السيارات يستدعي من الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية ومنها التعاون والتواصل المستمر مع وكلاء وممثلي القطاع، إضافة إلى وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الاصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.
الأمور الأساسية التي تتطلع إليها الحكومة من تلك القرارات، تحقيق مصالح المستوردين والمواطنين وضمان الاستقرار التشريعي، بالإضافة لاتسام الآلية الجديدة بالشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.
وعلى غرار العديد من الدول المتقدمة، اعتمدت الحكومة قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدف تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.
ولن تشمل جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقا.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة من العام الماضي جملة من الإجراءات والقرارات التنظيمية لقطاع المركبات المحلي، أعلن عنها رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي ووزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة في مؤتمر صحفي مشترك مع ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني.
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء فإنه لن يكون هناك أي تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقل قيمتها بدون الجمرك عن عشرة آلاف دينار حيث تبقى (50) ديناراً، بل تم تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20 %) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاة لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزمن والاسهتلاك.
كما أقر مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.
ومن أجل الاستقرار التشريعي، جاء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10 % في عام 2025 ولتصبح 12 % عام 2026 و15 بالمائة عام 2027.
وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.
وأضاف، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، أن التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما هو، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات، لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرك.
وبين أن التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، مؤكدا أن القرار واضح بأنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار، بحيث تبقى 50 دينارا.
وتحدث عليان، عن أثر تخفيض رسم الترخيص بنسبة 20 بالمائة للمركبات المرخصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها، موضحا أن القرار راعى التراجع في القيمة السوقية للمركبة مع مرور الزمن مما يشير إلى صواب القرار وعدالته في بناء وتخطيط مستقبل القطاع بشكل جيد.
وتابع أن الحكومة اعتمدت في القرار نهج التدرج في تطبيق آلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدعم السيارات ذات الطاقة المتجددة والهايبرد والكهرباء وهذا نهج عالمي في مواكبة التطور والحرص على البيئة، الأمر الذي يدعم التوازن في سوق صناعة المركبات المتغيرة بشكل متسارع في التكنولوجيا.
وقال إن أسعار السيارات لدى الوكلاء لن يطرأ عليها أي تغيير حتى حين نفاد المخزون، أي ما يقارب 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأسعار بعد البدء بالاستيراد وفقا للقرار الجديد ستشهد تحسنا ملحوظا.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو لـ"الغد"، إن الإجراءات التنظيمية للنظام الضريبي على المركبات الذي أقرته الحكومة مؤخرا خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من قبل القطاع الذي تضرر من الفوضى التي طغت في السوق المحلي لتجارة السيارات في الأعوام الأخيرة.
وأضاف "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستحقق الاستقرار للقطاع وتعيد ضبط سوق المركبات محليا بعد الاختلال الكبير الذي اعتراه في الفترة الماضية، مما سينعكس إيجابا على توازنه ومنافسته.
وأكد الزرو أن آلية التدرج الضريبي المفروضة على المركبات التي وضعتها الحكومة ستمنح الوكلاء والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع إستراتيجيات عمل للتوسع طويلة الأمد بعيدا عن أي متغييرات طارئة غير محسوبة الجانب، عدا عن ترسيخها الاستقرار التشريعي للقطاع.
وأشار الزرو إلى أن الملفت في الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات نظرتها بعين الحرص لذوي الدخل المحدود بتركها الضريبية على السيارات الكهربائية التي يقل جمركها عن 10 آلاف دينار دون تغيير وكذلك تخفيض ضريبية البنزين.
وتوقع الزرو أن يساهم القرار في تحريك النشاط التجاري للقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن يطرأ في الفترة القريبة أي ارتفاع على أسعار المركبات أو تغيير على مستويات أسعارها، حيث أن أغلب الوكلاء لديهم حاليا مخزون من السيارات وهو ما يتم بيعه.
من جانبه، اعتبر المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة للقطاع تعد خطوة إصلاحية إيجابية للقطاع تبدد حالة الفوضى التي سيطرت على القطاع في السنوات الماضية وألحقت به ضررا واضحا.
ولفت البيجاوي إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة ستسهل من عملية التخطيط للقطاع في السنوات الثلاث القادمة وتفادي أي مفاجأة تعيق القطاع، عدا عن إتاحة المجال لها في توفير خيارات متنوعة من المركبات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمنح الوكلاء والمستثمرين وأيضا المستهلكين فكرة واضحة عن حال السوق للفترة القادمة وبهذا يكمن الاستقرار والتحفيز للقطاع في آن واحد.
وثمن البيجاوي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الضرائب المفروضة على المركبات، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعاون والتحاور مع الوكلاء والعاملين في القطاع بما يخدم استقرار السوق المحلية لبيع المركبات لأطول فترة ممكنة.
واتفق المستثمر في القطاع مهند طهبوب مع سابقيه على إيجابية القرارات الحكومية المتعلقة بوضع آلية جديدة للضرائب المفروضة على المركبات كافة، موضحا أن ذلك يصب في صالح استقرار القطاع وقدرته على التخطيط الإستراتيجي واستدامة مساهمته في العملية الاقتصادية.
وأكد طهبوب أن خطوات الحكومة تعزز مبدأ العدالة بسوق السيارات بعد مرحلة التشوهات التي طغت عليه في الأعوام الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية.
وأوضح أن المعادلة الضريبية على المركبات باتت واضحة ومتقاربة لكافة أصناف المركبات، كما أنها متناسبة مع كافة فئات المجتمع ومستويات دخلهم، وهو ما سيساهم في تحفيز القطاع في الفترة القادمة ويحمي أيضا المستهلك من الاستغلال.
ويرى طهبوب أنه ما زال هناك خطوات إصلاحية مأمولة من الحكومة في المرحلة المقبلة يحتاجها قطاع السيارات ومنها وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الأصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء أو غيرها، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
بدوره، رأى محمد مرعي من قسم المبيعات في إحدى شركات السيارات، أن التعديلات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسم الترخيص، مشيرا إلى أنها تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية.
من جهته، بين مدير المبيعات بشركة أخرى عمر عماري، أن القرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق كما سيشجع في اقتناء المركبات الموفرة للطاقة التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر، ما سيسهم في تعزيز سوق المركبات التي تعمل على الكهرباء وبالتالي تخفيض الكلف المالية والمصروفات على المواطنين، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.-(بترا)

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