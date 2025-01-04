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تمديد استقبال طلبات منح التدريب في مكان العمل

1/4/2025 11:34:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع التقنية أمس أن الحكومة ومن خلال ذراعها التنفيذية في مجال تطوير المهارات الرقمية، جمعية المهارات الرقمية، قد مددت فترة استقبال طلبات الاستفادة من المنح المقدمة ضمن "برنامج منح التدريب في مكان العمل".
واوضح المصدر لـ"الغد" أنه تقرر تمديد فترة استقبال الطلبات ضمن هذا البرنامج وذلك حتى تاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث كان من المقرر انتهاء الفترة منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار المصدر إلى أن تمديد فترة استقبال الطلبات جاء بهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات التقنية أو الاقتصادية الأخرى حتى تستفيد من مزايا ومنح هذ البرنامج التي تتراوح بين 150 ألفا إلى 300 ألف دينار، وهي منح ستقدم لشركات تقنية أو غير تقنية تسعى لرفع سوية المهارات الرقمية للشباب والموظفين القائمين فيها ما يرفع من مستواها وفرصها الاقتصادية للتوسع محليا وخارجيا.
وقال إنه بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات سيصار إلى تقييمها لتكون مطابقة لشروط البرنامج الموحدة، واختيار الشركات المستفيدة من المنح، مشيرا إلى أن البرنامج سيبقى مستمرا وعلى مراحل خلال المرحلة المقبلة سيجري في كل مرحلة اختيار عدد من الشركات المستفيدة.
يشار إلى أن "منح التدريب في مكان العمل" هو برنامج أعلنت عنه وطرحته جمعية المهارات الرقمية قبل شهر ونصف الشهر ووجهته للشركات من قطاعات مختلفة، إذ ستحصل بموجبه هذه الشركات على منح مالية تقوم من خلالها بتقديم تدريبات على المهارات الرقمية.
ويعتبر برنامج " منح التدريب في مكان العمل" الثالث الذي تديره جمعية المهارات الرقمية التي تمول إدارتها وجميع برامج من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدعوم من قبل البنك الدولي.

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