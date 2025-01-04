تمديد استقبال طلبات منح التدريب في مكان العمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – أكد مصدر حكومي
مطلع في قطاع التقنية أمس أن الحكومة ومن خلال ذراعها التنفيذية في مجال تطوير المهارات الرقمية، جمعية المهارات الرقمية، قد مددت فترة استقبال طلبات الاستفادة من المنح المقدمة ضمن "برنامج منح التدريب في مكان العمل".
واوضح المصدر لـ"الغد" أنه تقرر تمديد فترة استقبال الطلبات ضمن هذا البرنامج وذلك حتى تاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث كان من المقرر انتهاء الفترة منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار المصدر إلى أن تمديد فترة استقبال الطلبات جاء بهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات التقنية أو الاقتصادية الأخرى حتى تستفيد من مزايا ومنح هذ البرنامج التي تتراوح بين 150 ألفا إلى 300 ألف دينار، وهي منح ستقدم لشركات تقنية أو غير تقنية تسعى لرفع سوية المهارات الرقمية للشباب والموظفين القائمين فيها ما يرفع من مستواها وفرصها الاقتصادية للتوسع محليا وخارجيا.
وقال إنه بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات سيصار إلى تقييمها لتكون مطابقة لشروط البرنامج الموحدة، واختيار الشركات المستفيدة من المنح، مشيرا إلى أن البرنامج سيبقى مستمرا وعلى مراحل خلال المرحلة المقبلة سيجري في كل مرحلة اختيار عدد من الشركات المستفيدة.
يشار إلى أن "منح التدريب في مكان العمل" هو برنامج أعلنت عنه وطرحته جمعية المهارات الرقمية قبل شهر ونصف الشهر ووجهته للشركات من قطاعات مختلفة، إذ ستحصل بموجبه هذه الشركات على منح مالية تقوم من خلالها بتقديم تدريبات على المهارات الرقمية.
ويعتبر برنامج " منح التدريب في مكان العمل" الثالث الذي تديره جمعية المهارات الرقمية التي تمول إدارتها وجميع برامج من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدعوم من قبل البنك الدولي.
MENAFN04012025000072011014ID1109055315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.