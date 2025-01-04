معاناتك من كابوس كل أسبوع قد تشير إلى مرض نفسي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال صندوق التأمين الصحي بألمانيا‬ ‫إن الكوابيس لها أسباب عديدة، منها ما هو يسير، ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح الصندوق الألماني أن الأسباب اليسيرة للكوابيس تتمثل في مشاهدة‬ ‫فيلم رعب أو التوتر النفسي، كما أن الأشخاص العاطفيين والمبدعين أكثر‬ ‫عرضة للكوابيس؛ كونهم أكثر عرضة للتوتر. ‬





** ‫قلة النوم ‬

‫وقد ترجع الكوابيس أيضا إلى الحرمان من النوم أو قلة النوم أو عدم‬ ‫انتظام إيقاع النوم.

‫وقد تكون الكوابيس أثرا جانبيا لبعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية‬ ‫ارتفاع ضغط الدم ومرض باركنسون، بالإضافة إلى المسكنات والمنومات.

‫وفي هذه الحالات، من الممكن مواجهة الكوابيس من خلال التخلص من التوتر النفسي،‬ ‫وذلك بممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي‬ ‫التقدمي، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم واتباع إيقاع نوم منتظم. ‬

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** مرض نفسي خطير‬

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الكوابيس، فينبغي حينئذ استشارة‬ ‫طبيب نفسي، خاصة إذا كان المرء يحلم بكوابيس بمعدل كابوس كل أسبوع، إذ قد تشير الكوابيس حينئذ إلى مرض نفسي خطير مثل اضطراب التوتر والقلق أو‬ ‫الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة. ‬

وفي هذه الحالات، تمكن مواجهة الكوابيس عن طريق الخضوع للعلاج النفسي، مثل‬ ‫العلاج السلوكي المعرفي، الذي يتعلم فيه المرء إستراتيجيات للتعامل مع‬ ‫الكوابيس. ‬

كما قد تنذر الكوابيس أيضا بالإصابة بالخرف، وهو ما يستلزم استشارة طبيب‬ ‫أعصاب.‬