صادرات الأدوية البشرية الأردنية تشهد نموا بنسبة 19% خلال تسعة أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭)‬،‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬العلاجية‭ ‬واللوازم‭ ‬الطبية‭ ‬الأردنية،‭ ‬وتضم‭ ‬27‭ ‬منشأة،‭ ‬برأسمال‭ ‬مسجل‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬280‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وقد‭ ‬وفرت‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة،‭ ‬تشغل‭ ‬الإناث‭ ‬35‭ ‬بالمائة‭ ‬منها‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬البشرية‭ ‬يتسم‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬كبيرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬سنويًا،‭ ‬ولديه‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬ناجح‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬الجنسية‭ ‬ذات‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬العالية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬التحديث‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وضعت‭ ‬الصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬البشرية‭ ‬ضمن‭ ‬محركاتها‭ ‬لغايات‭ ‬إطلاق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لبناء‭ ‬المستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬وعاملة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2033،‭ ‬كما‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الصادرات‭ ‬بما‭ ‬معدله‭ ‬20‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬سنويًا،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عام‭ ‬2033،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬تسعى‭ ‬لاستقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬البشرية‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ليصل‭ ‬بعام‭ ‬2033‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬مقابل‭ ‬536‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬