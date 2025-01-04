صادرات الأدوية البشرية الأردنية تشهد نموا بنسبة 19% خلال تسعة أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت صادرات الأدوية البشرية الأردنية نموًا بنسبة 19 بالمائة، خلال 9 أشهر من العام الماضي، وبلغت 437 مليون دينار، مقابل 368 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2023.
وتمثل هذه الصناعة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 85 بالمائة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية، وتضم 27 منشأة، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار، وقد وفرت 10 آلاف وظيفة، تشغل الإناث 35 بالمائة منها.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنسية ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وضعت الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح إلى رفع عدد العاملين بالقطاع إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033، كما تطمح إلى زيادة الصادرات بما معدله 20.3 بالمائة سنويًا، لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار بحسب تقديرات عام 2021. ولفت إلى أن الرؤية تسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار بحسب تقديرات عام 2021.
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