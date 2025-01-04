تقصف أظافر القدم قد يكون دليلا على هذه الامور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني- قالت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان إن تقصف أظافر القدم له أسباب عديدة منها، ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الرابطة أنه إلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع سبب تقصف أظافر القدم إلى الإجهاد الشديد للأظافر، حيث تؤثر كثرة استخدام طلاء الأظافر ومزيل طلاء الأظافر والتركيب المتكرر للأظافر الاصطناعية بالسلب على الطبقة المتقرنة وتجعل الأظافر هشة وعرضة للتقصف.
كما قد يرجع تقصف أظافر القدم إلى سوء التغذية الناجم عن نقص المعادن كالحديد والزنك والكالسيوم، ونقص الفيتامينات مثل A وB وC.
وقد يكون تقصف أظافر القدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل الأدوية المستخدمة في علاج أمراض المناعة الذاتية أو في علاج السرطان.
كما قد يكون تقصف أظافر القدم ناجما عن التغيرات الهرمونية خلال مرحلتي الحمل والرضاعة الطبيعية أو فترة انقطاع الطمث.
أمراض خطيرة وقد تكمن أسباب تقصف أظافر القدم في أمراض خطيرة كالأمراض الجلدية مثل فطريات الأظافر والصدفية والتهاب الجلد العصبي والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي وأمراض الأوعية الدموية الكولاجينية والذئبة الحمامية الجهازية، بالإضافة إلى قصور الغدة الدرقية.
لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف أظافر القدم، خاصة إذا كان التقصف مصحوبا بتغيرات على البنية واللون والسمك.
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