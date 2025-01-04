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تقصف أظافر القدم قد يكون دليلا على هذه الامور

1/4/2025 8:07:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- قالت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة ‫الألمان إن تقصف أظافر القدم له أسباب عديدة منها، ما هو بسيط ومنها ما ‫هو خطير.

وأوضحت الرابطة أنه إلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع سبب تقصف أظافر ‫القدم إلى الإجهاد الشديد للأظافر، حيث تؤثر كثرة استخدام طلاء الأظافر ‫ومزيل طلاء الأظافر والتركيب المتكرر للأظافر الاصطناعية بالسلب على ‫الطبقة المتقرنة وتجعل الأظافر هشة وعرضة للتقصف.

‫كما قد يرجع تقصف أظافر القدم إلى سوء التغذية الناجم عن نقص المعادن ‫كالحديد والزنك والكالسيوم، ونقص الفيتامينات مثل A وB وC.

‫وقد يكون تقصف أظافر القدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل الأدوية ‫المستخدمة في علاج أمراض المناعة الذاتية أو في علاج السرطان.

‫كما قد يكون تقصف أظافر القدم ناجما عن التغيرات الهرمونية خلال مرحلتي ‫الحمل والرضاعة الطبيعية أو فترة انقطاع الطمث.

‫أمراض خطيرة ‫وقد تكمن أسباب تقصف أظافر القدم في أمراض خطيرة كالأمراض الجلدية مثل ‫فطريات الأظافر والصدفية والتهاب الجلد العصبي والأمراض الروماتيزمية ‫مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي وأمراض الأوعية ‫الدموية الكولاجينية والذئبة الحمامية الجهازية، بالإضافة إلى قصور ‫الغدة الدرقية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف أظافر ‫القدم، خاصة إذا كان التقصف مصحوبا بتغيرات على البنية واللون والسمك.

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