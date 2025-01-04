قادة الإمارات يهنئون البحرين بالفوز بـ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حرص سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تهنئة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بفوز منتخب البحرين بكأس الخليج.
وكتب سموه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «اكس»: أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ«خليجي 26» وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة.
كما كتب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي على حسابه الرسمي بموقع التواصل «اكس»: البحرين.. نشكركم على الروح القتاليّة.. جمال الأداء.. المتعة الرياضية.. ألف مبروك كأس الخليج.
ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق.. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطوليا.
شكرنا للكويت.. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم.. في بطولة قربت الجميع من الجميع.
جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة.. والأخوة.. والروح الرياضية الجميلة.
وكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر حسابه في «إكس»: «أهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى، والشعب البحريني الشقيق، بفوز المنتخب بـ«خليجي 26».. أداء متميز للمنتخبين الشقيقين البحريني والعماني.. كما أبارك لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً بـنجاح تنظيم البطولة».
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