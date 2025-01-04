سلمان بن إبراهيم: لقب كأس الخليج يعزز منجزات الكرة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36
رفع الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم بلقب دورة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الإنجاز الكبير للمنتخب البحريني يعد ثمرة للرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية في مملكة البحرين ودعم القيادة المتواصل للمنتخبات الوطنية وتحفيزها الرياضيين البحرينيين من أجل رفع علم البحرين عاليا في المحافل الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا.
كما هنأ الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذا الإنجاز الكبير، مشيداً بدعم سموهما للكرة البحرينية وحرصهما على تذليل العقبات أمام المنتخب في مختلف التظاهرات الرياضية.
وأعرب الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم في إعداد المنتخب بصورة متميزة للمشاركة في بطولة الخليج، منوها بالعروض الفنية القوية التي قدمها المنتخب البحريني وروح الإصرار والعزيمة الصلبة التي أظهرها لاعبو المنتخب في مختلف مباريات البطولة ما كان له الأثر الكبير في تحقيق اللقب الذي يعزز منجزات الكرة البحرينية ويؤكد مكانتها البارزة على الساحة الإقليمية.
وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالأداء المشرف للمنتخب العماني وصيف البطل في مجمل مباريات البطولة مؤكدا أنه نجح في ترك بصمة مميزة على لوحة المنافسات من خلال عروضه الإيجابية التي جعلته منافسا قويا على اللقب.
وثمّن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التنظيم المتميز الذي هيأته دولة الكويت لمنافسات دورة كأس الخليج السادسة والعشرين لكرة القدم مشيدا بالجهود المشتركة للاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي كانت لها أطيب الأثر في إخراج الحدث الخليجي بصورة زاهية ومنوهاً بالحضور الجماهيري الذي ساهم في توسيع نجاحات البطولة.
واعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن منافسات دورة كأس الخليج الرابعة والعشرين شكلت محطة مهمة من محطات الإعداد للمنتخبات الخليجية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، مبينا أن البطولة نجحت في إفراز العديد من الوجوه الشابة الجديدة التي تمثل عدة المستقبل المشرق للمنتخبات الخليجية.
MENAFN04012025000055011008ID1109055144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.