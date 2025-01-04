سلمان بن إبراهيم: لقب كأس الخليج يعزز منجزات الكرة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬للمنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬للرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬القيادة‭ ‬المتواصل‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحفيزها‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬إقليميا‭ ‬وقاريا‭ ‬وعالميا‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬سموهما‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج،‭ ‬منوها‭ ‬بالعروض‭ ‬الفنية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬وروح‭ ‬الإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬الصلبة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬منجزات‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالأداء‭ ‬المشرف‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عروضه‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وثمّن‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬هيأته‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لمنافسات‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬أطيب‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬الحدث‭ ‬الخليجي‭ ‬بصورة‭ ‬زاهية‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نجاحات‭ ‬البطولة‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬شكلت‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الإعداد‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إفراز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬عدة‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الخليجية‭.‬



