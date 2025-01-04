سيطرة بحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36

استحوذ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬بالكويت،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وتوج‭ ‬منتخبنا‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬وحصل‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬محمد‭ ‬المسلمي‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬مرهون‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬جائزة‭ ‬الهداف‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬العماني‭ ‬عصام‭ ‬الصبحي‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭. ‬وحقق‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخبنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬2‭

‬ثم‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/ ‬صفر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬ويهزم‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬منظم‭ ‬البطولة‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬











