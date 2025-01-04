سيطرة بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36
استحوذ منتخبنا الوطني على جميع الجوائز الفردية بعد تتويجه بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26 بالكويت، أمس السبت. وتوج منتخبنا باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على عمان بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية. وحصل محمد مرهون نجم منتخبنا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، وتسبب في الهدف الثاني الذي سجله محمد المسلمي قائد منتخب عمان بالخطأ في مرمى فريقه. كما فاز مرهون بجائزتي أفضل لاعب في البطولة، وكذلك جائزة الهداف بعد تسجيله 3 أهداف متساويا مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبدالله الحمدان. وحقق حارس مرمى منتخبنا إبراهيم لطف الله جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.
وكان منتخبنا قد استهل مشواره بفوزين متتاليين أمام السعودية بنتيجة 3/2
ثم على العراق حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 2/ صفر قبل أن يخسر بنتيجة 1/2 أمام اليمن، ويهزم المنتخب الكويتي منظم البطولة بهدف في الدور قبل النهائي.
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