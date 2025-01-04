فـــرحـــة وطـــــنالمواطنون يجوبون شوارع المملكة فرحا بالكأس الغالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:38

تصوير‭: ‬أحمد‭ ‬السوقي‭ -

‬محمود‭ ‬بابا‭ - ‬علي‭ ‬حبيب





عمت‭ ‬الفرحة‭ ‬جمع‭ ‬شوارع‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭.‬

وأعرب‭ ‬المواطنون‭ ‬عن‭ ‬شعورهم‭ ‬بالفخر‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬نجاحات‭ ‬البحرين،‭ ‬وهنأوا‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وكافة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهروه‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬وإبداع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬بما‭ ‬أهلهم‭ ‬للفوز‭ ‬وبجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭.‬

وتشارك‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬احتفالا‭ ‬بمنتخبنا‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الكويت،‭ ‬مكررين‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬عكست‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬تمتع‭ ‬بها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالروح‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيق،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البطولة‭ ‬تؤكد‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج،‭ ‬ووجهوا‭ ‬الشكر‭ ‬للكويت‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭.‬