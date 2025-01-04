فـــرحـــة وطـــــنالمواطنون يجوبون شوارع المملكة فرحا بالكأس الغالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:38
تصوير: أحمد السوقي -
محمود بابا - علي حبيب
عمت الفرحة جمع شوارع البحرين بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه بعد تفوقه على المنتخب العماني الشقيق.
وأعرب المواطنون عن شعورهم بالفخر الإنجاز الذي يُضاف إلى سلسلة نجاحات البحرين، وهنأوا المنتخب الوطني وكافة اللاعبين والجهاز الفني، على ما أظهروه من تألق وإبداع في جميع المباريات، بما أهلهم للفوز وبجدارة واستحقاق بهذه البطولة الخليجية.
وتشارك المواطنون والمقيمون في المملكة الاحتفالات التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، احتفالا بمنتخبنا الأحمر الذي تمكن من جلب الكأس الذهبية من قلب الكويت، مكررين هذا الإنجاز الكبير.
وقالوا إن البطولة عكست الروح القتالية التي تمتع بها لاعبو المنتخب البحريني، مشيدين بالروح الطيبة التي أظهرها منتخب سلطنة عمان الشقيق، مؤكدين أن الأجواء التي شهدتها البطولة تؤكد الوحدة الخليجية التي تجمع كل أبناء الخليج، ووجهوا الشكر للكويت على حسن تنظيم البطولة.
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