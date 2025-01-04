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انسحاب حامل اللقب ديميتروف

1/4/2025 7:14:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:39

بريزبين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انسحب‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬التشيكي‭ ‬غير‭ ‬المُصنّف‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وخسر‭ ‬ديميتروف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬4‭-‬6‭ ‬وكان‭ ‬متعادلا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬4-4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الملعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع‭ ‬طبي‭.‬

وعاد‭ ‬المصنف‭ ‬العاشر‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬لكنه‭ ‬لعب‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينسحب،‭ ‬فاسحا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬الأمريكي‭ ‬رايلي‭ ‬أوبيلكا‭ ‬أو‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيوفاني‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭ ‬وكلاهما‭ ‬طويل‭ ‬القامة‭ ‬ويتمتع‭ ‬بإرسالات‭ ‬قوية‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتشيكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين،‭ ‬إذ‭ ‬يأمل‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬بريزبين‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬أديلايد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬أوبيلكا‭ ‬أو‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭: ‬‮«‬سأحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬سأحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬نقطة،‭ ‬كل‭ ‬فرصة،‭ ‬لأن‭ ‬الفرصة‭ ‬قد‭ ‬تضيع‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أشواط‭ ‬إرسالي،‭ ‬ثم‭ ‬محاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬ردّ‭ ‬الإرسال‮»‬‭.‬

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