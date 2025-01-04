سان جرمان لتعزيز رقمه القياسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:39

الدوحة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬موناكو‭ ‬وصيفه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬974‭ ‬المونديالي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬لقبا،‭ ‬بينها‭ ‬الأخيران‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬يأمل‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬خامس‭ ‬إلى‭ ‬خزائنه‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬1961‭ ‬و1985‭ (‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬بتحدي‭ ‬الأبطال‭) ‬و1997‭ ‬و2000‭.‬

قدّمت‭ ‬قطر‭ ‬عرضا‭ ‬مغريا‭ ‬وتسهيلات‭ ‬أكثر‭ ‬للاستضافة‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬التي‭ ‬باعت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حقوق‭ ‬نقل‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬للدوري‭ ‬لقاء‭ ‬مبلغ‭ ‬منخفض،‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭.‬

وبخلاف‭ ‬مشواره‭ ‬الناجح‭ ‬محليا،‭ ‬يعاني‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المملوك‭ ‬لقطر‭ ‬ومدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬اللاهث‭ ‬وراء‭ ‬لقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسيكون‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬صعب‭ ‬قبل‭ ‬استحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬المهم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يناير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بمواجهة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬التالي‭.‬

قال‭ ‬إنريكي‭ ‬إن‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬مثيرا‭.. ‬مع‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬ضد‭ ‬موناكو‭ ‬وجدول‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحم،‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مثيرا‭ ‬لأن‭ ‬المواعيد‭ ‬المهمة‭ ‬تنتظرنا‮»‬‭.‬

توجه‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬بفريق‭ ‬شبه‭ ‬مكتمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمدافع‭ ‬السلوفاكي‭ ‬ميلان‭ ‬شكرينيار،‭ ‬رغم‭ ‬إمكانية‭ ‬مغادرتهما‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬هي‭ ‬اللحظة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬وفي‭ ‬الكأس‭ ‬وفي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ولدينا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬أجله‭. ‬سنخوض‭ ‬مواجهات‭ ‬رائعة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يمنحنا‭ ‬الدافع‮»‬‭.‬

موناكو‭ ‬لتحطيم‭ ‬اللعنة

أما‭ ‬موناكو‭ ‬الساعي‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬،‭ ‬فيأمل‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬لعنة‭ ‬تلاحقه،‭ ‬حيث‭ ‬يعود‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬1985‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ (‬1-0‭).‬

كما‭ ‬يلهث‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬بالدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬يلاقي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بصفته‭ ‬وصيفا‭ ‬للدوري،‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬أحرز‭ ‬أيضا‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭.‬

وحقق‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬النمسوي‭ ‬أدولف‭ ‬‮«‬أدي‮»‬‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وكان‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الهواة‭ ‬لونيون‭ ‬سان‭-‬جان‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ64‭ ‬من‭ ‬الكأس‭.‬