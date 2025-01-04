سان جرمان لتعزيز رقمه القياسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:39
الدوحة -(أ ف ب): يبحث باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عن لقبه الأول هذا العام، عندما يواجه موناكو وصيفه الموسم الماضي في كأس الأبطال التي تقام على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد.
وفي حين يسعى النادي الباريسي إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفائزين في المسابقة برصيد 12 لقبا، بينها الأخيران في 2022 و2023، يأمل موناكو في إضافة لقب خامس إلى خزائنه بعد أعوام 1961 و1985 (كانت تعرف بتحدي الأبطال) و1997 و2000.
قدّمت قطر عرضا مغريا وتسهيلات أكثر للاستضافة ما دفع رابطة الدوري الفرنسي التي باعت العام الماضي حقوق نقل البث التلفزيوني للدوري لقاء مبلغ منخفض، للموافقة على الذهاب إلى الإمارة الخليجية.
وبخلاف مشواره الناجح محليا، يعاني سان جرمان المملوك لقطر ومدربه الإسباني لويس إنريكي (54 عاما) في مسابقة دوري أبطال أوروبا اللاهث وراء لقبها للمرة الأولى في تاريخه.
وسيكون أمام امتحان صعب قبل استحقاقه القاري المهم، عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنكليزي في الجولة السابعة في 22 يناير، قبل أن يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في ألمانيا بمواجهة شتوتغارت في الأسبوع التالي.
قال إنريكي إن شهر يناير «سيكون مثيرا.. مع كأس الأبطال ضد موناكو وجدول المباريات المزدحم، سيكون الأمر مثيرا لأن المواعيد المهمة تنتظرنا».
توجه سان جرمان الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، إلى الدوحة بفريق شبه مكتمل، بما في ذلك مهاجم منتخب فرنسا راندال كولو مواني الذي فشل في فرض نفسه أساسيا في صفوف فريق العاصمة، والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، رغم إمكانية مغادرتهما النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال قائد الفريق المدافع البرازيلي ماركينيوس: «الآن هي اللحظة الحقيقية لهذا الموسم، نحن في الدوري الفرنسي وفي الكأس وفي دوري أبطال أوروبا ولدينا كل شيء نلعب من أجله. سنخوض مواجهات رائعة وهذا ما يمنحنا الدافع».
موناكو لتحطيم اللعنة
أما موناكو الساعي للثأر من خسارته أمام سان جرمان في «ليغ1»، فيأمل في تحطيم لعنة تلاحقه، حيث يعود فوزه الأخير على غريمه في مباراة نهائية إلى ما يقارب 40 عاما، وتحديدا في مايو 1985 حين أحرز كأس فرنسا (1-0).
كما يلهث نادي الإمارة خلف لقبه الأول منذ عام 2017 حين فاز بالدوري للمرة الثامنة في تاريخه. يلاقي سان جرمان في هذه المباراة بصفته وصيفا للدوري، بما أن الأول أحرز أيضا لقب الكأس.
وحقق نادي الإمارة بإشراف مدربه النمسوي أدولف «أدي» فوزا واحدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكان أمام فريق الهواة لونيون سان-جان 4-1 في دور الـ64 من الكأس.
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