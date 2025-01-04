اليونيفيل: إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير ممتلكات اليونيفيل وممتلكاتها الأساسية.
وجاء في بيان اليوم السبت، لـ” اليونيفيل”: شاهد جنود حفظ السلام صباح اليوم السبت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة.
وأضاف البيان“أن التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي”.
وتابع البيان” إننا ندعو جميع الأطراف إلى تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر”.
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