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الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 2024

1/4/2025 3:11:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة صناعة الزرقاء، في تقريرها السنوي لعام 2024، أن الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق تجاوزت حاجز 1.533 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 17بالمئة مقارنة بعام 2023.
وأوضح رئيس الغرفة، فارس حمودة، خلال تصريح صحفي السبت، أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التحولات الهيكلية التي تشهدها الصادرات من حيث تنوع المنتجات والوجهات التصديرية.
وبين حمودة بأن قيمة الصادرات لعام 2024 بلغت 1.533 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 1.316 مليون دولار في 2023. وقد أُصدرت هذه الصادرات من خلال 19364 شهادة منشأ، فيما شهد شهر كانون الأول تراجعًا طفيفًا بنسبة 6 بالمئة حيث بلغت الصادرات 123.6 مليون دولار مقارنة بـ 131.2 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف أن دول أميركا الشمالية، استحوذت على 51 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 779.1 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام 2023. وكانت الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأولى بقيمة 739 مليون دولار، تليها كندا بـ 35 مليون دولار.
بينما جاءت الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 34 بالمئة من إجمالي الصادرات، محققة 526.4 مليون دولار،تصدرت العراق القائمة بقيمة 202.3 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 35 بالمئة)، تلتها السعودية بـ 124.2 مليون دولار رغم انخفاضها بنسبة 9 بالمئة.
وتابع حمودة بأن الدول الآسيوية غير العربية، بلغت صادراتها 100.3 مليون دولار بارتفاع 16 بالمئة. وكانت الهند أبرز الوجهات بقيمة 7.1 مليون دولار رغم انخفاضها بنسبة 4 بالمئة، تلتها بنجلاديش والصين.
كما سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 66.4 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 30 بالمئة)، حيث تصدرت هولندا القائمة بـ 32.8 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة واليونان، فيما شهدت الدول الإفريقية غير العربية انخفاضًا بنسبة 38 بالمئة، وبلغت قيمتها 2.4 مليون دولار، حيث جاءت جنوب أفريقيا وغينيا في الصدارة.








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