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سمو ولي العهد يبعث ببرقيات شكر بمناسبة اختتام بطولة كأس الخليج العربي الـ26 التي استضافتها دولة الكويت

1/4/2025 2:40:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات شكر بمناسبة اختتام بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025 إلى كل من:

- سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
- معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح - رئيس الحرس الوطني.
- معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
- معالي عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري - وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
- معالي د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي - وزير الصحة.
- معالي د. نورة محمد خالد المشعان - وزير الأشغال العامة.
- معالي د. محمود عبدالعزيز محمود بوشهري - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- معالي عبداللطيف حامد حمد المشاري - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
- معالي م نوره سليمان سالم الفصام - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- سعادة الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح - رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
عبر فيها سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والترتيب لهذه البطولة وعلى ما بذلوه جميعا من جهود كبيرة ومقدرة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة مما أسهم في إنجاح هذه البطولة كما ثمن سموه حفظه الله التفاعل الجماهيري الكبير الذي أضفى الفرحة والابتهاج والسرور على الجميع لحضور المباريات والمشاركة في فعاليات هذه البطولة متمنيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

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