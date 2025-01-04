سمو ولي العهد يبعث ببرقيات شكر بمناسبة اختتام بطولة كأس الخليج العربي الـ26 التي استضافتها دولة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات شكر بمناسبة اختتام بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025 إلى كل من:
- سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
- معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح - رئيس الحرس الوطني.
- معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
- معالي عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري - وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
- معالي د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي - وزير الصحة.
- معالي د. نورة محمد خالد المشعان - وزير الأشغال العامة.
- معالي د. محمود عبدالعزيز محمود بوشهري - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- معالي عبداللطيف حامد حمد المشاري - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
- معالي م نوره سليمان سالم الفصام - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- سعادة الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح - رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
عبر فيها سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والترتيب لهذه البطولة وعلى ما بذلوه جميعا من جهود كبيرة ومقدرة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة مما أسهم في إنجاح هذه البطولة كما ثمن سموه حفظه الله التفاعل الجماهيري الكبير الذي أضفى الفرحة والابتهاج والسرور على الجميع لحضور المباريات والمشاركة في فعاليات هذه البطولة متمنيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
أ م ح
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