Saturday, 04 January 2025 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر: اكتشاف 4 مقابر من عصر الأسرات الثانية والثالثة وال18

1/4/2025 2:40:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم السبت عن اكتشاف أربع مقابر أثرية يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الثالثة وأكثر من 10 دفنات من عصر الأسرة 18 من الدولة الحديثة.
وقالت الوزارة في بيان إنه خلال أعمال الحفائر الأثرية بالمنحدر الشرقي لمنطقة (سقارة) اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري وجامعة (كانازاوا) اليابانية عن أربع مقابر يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة وأكثر من 10 دفنات من عصر الأسرة 18 من الدولة الحديثة.
ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد خالد أهمية هذا الكشف والذي يشير إلى أن منطقة (سقارة) الأثرية لا تزال تحمل في طياتها العديد من الأسرار التي لم تبوج بها بعد.
ولفت إلى أن هذا الكشف الجديد يشير إلى أن جبانة سقارة الحالية تمتد شمالا لمساحة أكبر مما هو معروف حاليا كما أن اكتشاف دفنات تعود إلى أوائل عصر الأسرة 18 يثبت أن استخدام سقارة كجبانة للدولة الحديثة بدأ عندما أعيدت مدينة (ممفيس) كعاصمة للدولة المصرية بعد طرد الهكسوس.
ومن جانبه قال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى محمد عبد البديع إن المقابر التي تعود إلى عصر الأسرتين الثانية والثالثة عبارة عن مصطبتين من الطوب اللبن ومقبرتين منحوتتين في الصخر أحدهما تقع بالقرب من حافة هضبة سقارة الشمالية ولها بناء علوي وبئر محصن بسده من الحجر الجيري على مدخل الممر المؤدي لحجرة الدفن.
وأضاف "أما المصطبة الأخرى فمتاخمة للمنحدر الصخري وتتكون من جزء علوي من الطوب اللبن وبئر مستطيل في وسطها".
وأوضح عبد البديع أنه تم الكشف عن عدة أوعية في المنطقة المجاورة لها تشتمل على طبق من الالباستر المصري ووعاء إسطواني مصمت ربما يعود تاريخه إلى أواخر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة بالإضافة إلى سده من الحجر الجيري مشيرا إلى أن البعثة ستقوم بالمزيد من أعمال الحفائر خلال المواسم القادمة للكشف عن ما تحويه داخلها. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




MENAFN04012025000071011013ID1109054920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث