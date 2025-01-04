مصر: اكتشاف 4 مقابر من عصر الأسرات الثانية والثالثة وال18

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم السبت عن اكتشاف أربع مقابر أثرية يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الثالثة وأكثر من 10 دفنات من عصر الأسرة 18 من الدولة الحديثة.
وقالت الوزارة في بيان إنه خلال أعمال الحفائر الأثرية بالمنحدر الشرقي لمنطقة (سقارة) اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري وجامعة (كانازاوا) اليابانية عن أربع مقابر يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة وأكثر من 10 دفنات من عصر الأسرة 18 من الدولة الحديثة.
ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد خالد أهمية هذا الكشف والذي يشير إلى أن منطقة (سقارة) الأثرية لا تزال تحمل في طياتها العديد من الأسرار التي لم تبوج بها بعد.
ولفت إلى أن هذا الكشف الجديد يشير إلى أن جبانة سقارة الحالية تمتد شمالا لمساحة أكبر مما هو معروف حاليا كما أن اكتشاف دفنات تعود إلى أوائل عصر الأسرة 18 يثبت أن استخدام سقارة كجبانة للدولة الحديثة بدأ عندما أعيدت مدينة (ممفيس) كعاصمة للدولة المصرية بعد طرد الهكسوس.
ومن جانبه قال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى محمد عبد البديع إن المقابر التي تعود إلى عصر الأسرتين الثانية والثالثة عبارة عن مصطبتين من الطوب اللبن ومقبرتين منحوتتين في الصخر أحدهما تقع بالقرب من حافة هضبة سقارة الشمالية ولها بناء علوي وبئر محصن بسده من الحجر الجيري على مدخل الممر المؤدي لحجرة الدفن.
وأضاف "أما المصطبة الأخرى فمتاخمة للمنحدر الصخري وتتكون من جزء علوي من الطوب اللبن وبئر مستطيل في وسطها".
وأوضح عبد البديع أنه تم الكشف عن عدة أوعية في المنطقة المجاورة لها تشتمل على طبق من الالباستر المصري ووعاء إسطواني مصمت ربما يعود تاريخه إلى أواخر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة بالإضافة إلى سده من الحجر الجيري مشيرا إلى أن البعثة ستقوم بالمزيد من أعمال الحفائر خلال المواسم القادمة للكشف عن ما تحويه داخلها. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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