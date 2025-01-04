حضور جماهيري غفير في حفل اختتام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بالكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فهد شفاقه (حدث.مصور) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- شهد استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم السبت حفل اختتام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
في نسختها الـ26 (خليجي زين 26) والتي انطلقت في دولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات.
وشهد الحفل الذي أقامته اللجنة العليا المنظمة للبطولة قبل المباراة النهائية التي تجمع حاليا منتخب
البحرين ونظيره العماني حضورا جماهيريا غفيرا.
واشتمل الحفل على استعراض لمجسم كأس البطولة الذي توسط أرضية الملعب وسط عروض للألعاب النارية في حين حمل الشباب علم المنتخب البحريني ونظيره العماني وتفاعل كبير من الجماهير. (النهاية) ف ش ا
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