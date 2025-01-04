Saturday, 04 January 2025 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حضور جماهيري غفير في حفل اختتام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بالكويت

1/4/2025 2:40:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه (حدث.مصور) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- شهد استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم السبت حفل اختتام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ26 (خليجي زين 26) والتي انطلقت في دولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر الماضي وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات.
وشهد الحفل الذي أقامته اللجنة العليا المنظمة للبطولة قبل المباراة النهائية التي تجمع حاليا منتخب البحرين ونظيره العماني حضورا جماهيريا غفيرا.
واشتمل الحفل على استعراض لمجسم كأس البطولة الذي توسط أرضية الملعب وسط عروض للألعاب النارية في حين حمل الشباب علم المنتخب البحريني ونظيره العماني وتفاعل كبير من الجماهير. (النهاية) ف ش ا

MENAFN04012025000071011013ID1109054919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث