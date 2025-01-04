(الإطفاء) الكويتية: السيطرة على حريق في مبنى كنيسة بمنطقة القبلة من دون تسجيل إصابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- سيطرت فرق قوة الإطفاء العام على حريق اندلع اليوم السبت بمبنى كنيسة في منطقة القبلة بالكويت العاصمة من دون تسجيل إصابات.
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي مساء اليوم إنه فور ورود بلاغ اندلاع الحريق توجهت الفرق المعنية إلى الموقع إذ باشرت 4 فرق من مراكز المدينة والهلالي وحولي والإسناد في مكافحته والسيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات. (النهاية)
ع ج ر
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