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(الإطفاء) الكويتية: السيطرة على حريق في مبنى كنيسة بمنطقة القبلة من دون تسجيل إصابات

1/4/2025 2:40:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- سيطرت فرق قوة الإطفاء العام على حريق اندلع اليوم السبت بمبنى كنيسة في منطقة القبلة بالكويت العاصمة من دون تسجيل إصابات.
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي مساء اليوم إنه فور ورود بلاغ اندلاع الحريق توجهت الفرق المعنية إلى الموقع إذ باشرت 4 فرق من مراكز المدينة والهلالي وحولي والإسناد في مكافحته والسيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات. (النهاية)

ع ج ر



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