مباحثات مصرية - فرنسية حول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول خلاله الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية.
وقال المتحدث إن الوزير عبدالعاطي أكد خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
واستعرض الوزير المصري محددات موقف بلاده من التطورات في سوريا مؤكدا وقوف مصر مع الشعب السوري وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية.
وتطرق الاتصال أيضا للتطورات في الصومال حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وذكر المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتصال الرئيسين في 28 ديسمبر 2024. (النهاية)
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