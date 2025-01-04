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مباحثات مصرية - فرنسية حول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

1/4/2025 2:40:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول خلاله الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية.
وقال المتحدث إن الوزير عبدالعاطي أكد خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
واستعرض الوزير المصري محددات موقف بلاده من التطورات في سوريا مؤكدا وقوف مصر مع الشعب السوري وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية.
وتطرق الاتصال أيضا للتطورات في الصومال حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وذكر المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتصال الرئيسين في 28 ديسمبر 2024. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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