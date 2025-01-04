وزيرا خارجيتي مصر ولبنان يبحثان ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم السبت ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول خلاله الوزيران آخر المستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان
اللبناني لانتخاب رئيس جديد.
وقال البيان إن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال أهمية بذل جهود حثيثة مع كافة الأطراف الوطنية الفاعلة للتوصل لتوافق وطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان دون أي تدخلات خارجية.
وأضاف أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى حول التطورات السياسية والأمنية في سوريا حيث تم التأكيد على أهمية دعم إرادة الشعب السوري والحفاظ على مقدرات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها فضلا عن ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في هذا البلد بتوافق وطني سوري خالصة دون إملاءات خارجية.(النهاية)
ع ف ف / م م ج
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