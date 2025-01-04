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وزيرا خارجيتي مصر ولبنان يبحثان ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان

1/4/2025 2:40:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم السبت ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول خلاله الوزيران آخر المستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.
وقال البيان إن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال أهمية بذل جهود حثيثة مع كافة الأطراف الوطنية الفاعلة للتوصل لتوافق وطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان دون أي تدخلات خارجية.
وأضاف أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى حول التطورات السياسية والأمنية في سوريا حيث تم التأكيد على أهمية دعم إرادة الشعب السوري والحفاظ على مقدرات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها فضلا عن ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في هذا البلد بتوافق وطني سوري خالصة دون إملاءات خارجية.(النهاية)

ع ف ف / م م ج




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