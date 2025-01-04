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باكستان: 4 قتلى و32 جريحا بتفجير حافلة في بلوشستان

1/4/2025 2:40:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 4 - 1 (كونا) -- لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح في تفجير استهدف اليوم السبت حافلة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان (جنوب غرب) وتبناه الانفصاليون البلوش.
وقالت المتحدث باسم الشرطة المحلية ربيعة طارق لوسائل الإعلام إن التقارير الأولية أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح في الانفجار الذي وقع في حافلة بمنطقة توربات في بلوشستان.
وأضافت أن الأجهزة المعنية لا تزال تقيم طبيعة الانفجار للوقوف على ملابساته لكن التقارير الأولية للشرطة تفيد باستهداف الحافلة التي كانت في طريقها من مدينة كراتشي إلى توربات.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة فور وقوع الانفجار ونقل المصابين إلى المستشفى القريب.
وأدى الانفجار إلى إصابة مسؤول كبير في الشرطة هو زهيب محسن الذي كان في طريقه إلى توربات مع أسرته عندما وقع الانفجار.
وأعلنت جماعة انفصالية محظورة تدعى "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان مير بوغتي عن حزنه العميق لهذا الهجوم الذي يأتي في وقت تشهد فيه باكستان زيادة في وتيرة الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المتاخمتين لأفغانستان وإيران. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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