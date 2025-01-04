باكستان: 4 قتلى و32 جريحا بتفجير حافلة في بلوشستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 4 - 1 (كونا) -- لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح في تفجير استهدف اليوم السبت حافلة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان (جنوب غرب) وتبناه الانفصاليون البلوش.
وقالت المتحدث باسم الشرطة المحلية ربيعة طارق لوسائل الإعلام إن التقارير الأولية أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح في الانفجار الذي وقع في حافلة بمنطقة توربات في بلوشستان.
وأضافت أن الأجهزة المعنية لا تزال تقيم طبيعة الانفجار للوقوف على ملابساته لكن التقارير الأولية للشرطة تفيد باستهداف الحافلة التي كانت في طريقها من مدينة كراتشي إلى توربات.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة فور وقوع الانفجار ونقل المصابين إلى المستشفى القريب.
وأدى الانفجار إلى إصابة مسؤول كبير في الشرطة هو زهيب محسن الذي كان في طريقه إلى توربات مع أسرته عندما وقع الانفجار.
وأعلنت جماعة انفصالية محظورة تدعى "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان مير بوغتي عن حزنه العميق لهذا الهجوم الذي يأتي في وقت تشهد فيه باكستان زيادة في وتيرة الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المتاخمتين لأفغانستان وإيران. (النهاية)
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