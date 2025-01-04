سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد حفل ختام بطولة (خليجي زين 26) والمباراة النهائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 1 (كونا) -- تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور ممثل
حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أقيم مساء اليوم حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
دورة خليجي زين الـ26 والمباراة النهائية بين منتخبي سلطنة عمان ومملكة البحرين وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.
هذا وقد وصل موكب ممثل سموه رعاه الله حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم.
وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا وقد تفضل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بتسليم الكأس إلى منتخب مملكة البحرين الفائز بالبطولة. (النهاية)
م ص ع
MENAFN04012025000071011013ID1109054913
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