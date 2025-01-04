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سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد حفل ختام بطولة (خليجي زين 26) والمباراة النهائية

1/4/2025 2:40:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أقيم مساء اليوم حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين الـ26 والمباراة النهائية بين منتخبي سلطنة عمان ومملكة البحرين وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.
هذا وقد وصل موكب ممثل سموه رعاه الله حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم.
وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا وقد تفضل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بتسليم الكأس إلى منتخب مملكة البحرين الفائز بالبطولة. (النهاية)

م ص ع


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