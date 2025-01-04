(يونيفيل) تدعو لتجنب تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 4 – 1 (كونا) -- دعت قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت جميع الأطراف الى تجنب أي أعمال بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية والتي من شأنها أن "تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".
وقالت (يونيفيل) في بيان إن جنود حفظ السلام شاهدوا صباحا جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان والاحتلال في (اللبونة) وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة.
واضافت ان التدمير المتعمد والمباشر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تخص القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت نحو بلدة (برج الملوك) وقطعت الطريق بالاسلاك الشائكة في حين قامت جرافة تابعة للجيش اللبناني في المقابل بإغلاق تقطاع طرق في البلدة المذكورة بالسواتر التربية.
كما توغلت دبابات من نوع (ميركافا) وجرافة لجيش الاحتلال في بلدة (مارون الراس) وأطلقت قذيفة باتجاه احد المنازل.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان قوة من الاحتلال توغلت بين بلدتي (العديسة والطيبة).
ولا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تتواجد في بعض مناطق الجنوب على الرغم من دخول اتفاق ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي بشن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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