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(يونيفيل) تدعو لتجنب تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية

1/4/2025 2:40:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 4 – 1 (كونا) -- دعت قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت جميع الأطراف الى تجنب أي أعمال بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية والتي من شأنها أن "تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".
وقالت (يونيفيل) في بيان إن جنود حفظ السلام شاهدوا صباحا جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان والاحتلال في (اللبونة) وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة.
واضافت ان التدمير المتعمد والمباشر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تخص القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت نحو بلدة (برج الملوك) وقطعت الطريق بالاسلاك الشائكة في حين قامت جرافة تابعة للجيش اللبناني في المقابل بإغلاق تقطاع طرق في البلدة المذكورة بالسواتر التربية.
كما توغلت دبابات من نوع (ميركافا) وجرافة لجيش الاحتلال في بلدة (مارون الراس) وأطلقت قذيفة باتجاه احد المنازل.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان قوة من الاحتلال توغلت بين بلدتي (العديسة والطيبة).
ولا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تتواجد في بعض مناطق الجنوب على الرغم من دخول اتفاق ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي بشن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)

ا ي ب / ر ج



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