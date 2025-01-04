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إحباط تهريب 780 كيلوجرام من القات و1620 قرصا خاضعا للتنظيم الدوائي

1/4/2025 2:39:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 600 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة أخرى قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم ، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطنَين ومقيم من الجنسية اليمنية، لترويجهم 1,620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: gov)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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