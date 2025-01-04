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ضبط 14850 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي في نجران

1/4/2025 2:39:08 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (14850) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: gov)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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