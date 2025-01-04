2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2.606.195) اتصالًا خلال شهر ديسمبر من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز جال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (835.439)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1259198)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (511558)، بإجمالي (2606195) مكالمة في المناطق.
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