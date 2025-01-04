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2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد

1/4/2025 2:39:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2.606.195) اتصالًا خلال شهر ديسمبر من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز جال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (835.439)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1259198)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (511558)، بإجمالي (2606195) مكالمة في المناطق.

MENAFN04012025000089011017ID1109054884

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