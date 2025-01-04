خبراء يقترحون أفضل نظام غذائي لـ 2025

MENAFN - Khaberni) خبرني - مرة أخرى، يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في تحليل النظام الغذائي السنوي لمجلة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت".

ومن بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي اعتبرت الأفضل للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، وُصف نظام البحر المتوسط الغذائي بالأفضل، وفق "هيلث داي".

وفي المقدمة بعد نظام البحر المتوسط، جاء نظام داش DASH الغذائي، ونظام مايند MIND الغذائي، ونظام فليكساتاريان Flexatarian.

وبحسب تقرير "يو إس نيوز" U.S. News & World Report لعام 2025، فإن أسلوب الأكل الذي يشير إلى عادات الطعام التقليدية لمن يعيشون في البلدان التي تحد البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل.

وعلى الرغم من وجود كلمة "نظام غذائي" في اسمه، إلا أنه ليس نظاماً غذائياً محدداً، ولكنه نمط غذائي واسع النطاق.

وتعمل كل عام مجموعة من الخبراء الطبيين والتغذويين مع تقرير يو إس نيوز لمراجعة مجموعة واسعة من خطط الأكل وتحديد تلك التي يجدونها تحتوي على أفضل خيارات الأكل الصحي.

فوائد نظام البحر المتوسط إنه صحي للقلب، وثبت أنه مفيد في تقليل عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة، والسكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

ووفق غريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز، يعكس نظام تقييم التصنيف المحدث "أفضل الأنظمة الغذائية" هذا العام الاحتياجات والأهداف المتنوعة للأفراد، مع مراعاة عوامل تتجاوز فقدان الوزن".

وبالنظر إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن الأساسي، يأخذ التصنيف هذا العام في الاعتبار: الرفاهية العامة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والاحتياجات الخاصة.

وقال الخبراء إن خطة الأكل التي تجمع بين نظام البحر المتوسط الغذائي وداش تساعد على الوقاية من أمراض التنكس العصبي، وارتفاع ضغط الدم.

ويتضمن نظام البحر المتوسط تناول الكثير من الخضروات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات، والقليل من اللحوم الحمراء.

