أدوية تسبب مشكلات في النوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني بعض الناس من مشكلات النوم المتقطع أو الكوابيس دون أن يدركوا أن بعض الأدوية قد تسبب ذلك.

وحول الموضوع قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية:"بعض الناس يعانون من الكوابيس ويستيقظون من نومهم وهم يتصببون عرقا، وهذا قد يكون بسبب بعض الأدوية التي يتناولونها لعلاج مشكلات صحية معينة".

وأضاف:"بعض الأدوية لها آثار جانبية تسبب الكوابيس، على سبيل المثال البروزاسين الذي كان شائعا لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم، هذا الدواء ينتمي لفئة حاصرات ألفا-1، ويستخدم أيضا لعلاج مشكلات المسالك البولية عند الرجال، لكن لديه العديد من الآثار الجانبية منها التأثير على جودة النوم".

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن بعض أنواع الأدوية لها تأثيرات سلبية على النوم وتسبب الأرق أحيانا،

ومنها الأدوية المضادة للاختلاج، والأدوية التي تحفّز الدماغ والتي تحوي على الأمفيتامينات أو الكافيين، وكذلك أدوية حاصرات بيتا التي تستعمل لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

كما يحذر الأطباء من تناول بعض الأدوية قبل النوم مثل مضادات لاكتئاب التي تزيد مستويات السيروتونين في الدماغ، وكذلك بعض أنواع الأدوية التي تستعمل لعلاج فقدان الذاكرة مثل مثبطات الكولينستيراز.