Saturday, 04 January 2025 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أدوية تسبب مشكلات في النوم

1/4/2025 9:08:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعاني بعض الناس من مشكلات النوم المتقطع أو الكوابيس دون أن يدركوا أن بعض الأدوية قد تسبب ذلك.

وحول الموضوع قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية:"بعض الناس يعانون من الكوابيس ويستيقظون من نومهم وهم يتصببون عرقا، وهذا قد يكون بسبب بعض الأدوية التي يتناولونها لعلاج مشكلات صحية معينة".

وأضاف:"بعض الأدوية لها آثار جانبية تسبب الكوابيس، على سبيل المثال دواء البروزاسين الذي كان شائعا لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم، هذا الدواء ينتمي لفئة حاصرات ألفا-1، ويستخدم أيضا لعلاج مشكلات المسالك البولية عند الرجال، لكن لديه العديد من الآثار الجانبية منها التأثير على جودة النوم".

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن بعض أنواع الأدوية لها تأثيرات سلبية على النوم وتسبب الأرق أحيانا،
ومنها الأدوية المضادة للاختلاج، والأدوية التي تحفّز الدماغ والتي تحوي على الأمفيتامينات أو الكافيين، وكذلك أدوية حاصرات بيتا التي تستعمل لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

كما يحذر الأطباء من تناول بعض الأدوية قبل النوم مثل مضادات لاكتئاب التي تزيد مستويات السيروتونين في الدماغ، وكذلك بعض أنواع الأدوية التي تستعمل لعلاج فقدان الذاكرة مثل مثبطات الكولينستيراز.

MENAFN04012025000151011027ID1109054541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث