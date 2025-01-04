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مصرع 8 وإصابة 15 في حريق بسوق شمال الصين

1/4/2025 8:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفادت به السلطات الصينية السبت.
وأوضحت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم.
وأضاف التلفزيون الصيني أن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 8:40 صباح السبت(00:40 توقيت غرينتش) وتسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أخرى على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بمدينة تشانغجياكو.
وذكر موقع بيانات الشركات "تشيتشاتشا" أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليجوانغ للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.
وغالبا ما تشهد الصين حرائق مميتة تعود لأسباب شتى، منها التساهل في إجراءات البناء والسلامة.
وفي يوليو/تموز الماضي، قتل 16 شخصا على الأقل جراء حريق في مركز تجاري في مدينة تسيغونغ بجنوب غرب البلاد.
الجزيرة








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