مصر.. سفارة سوريا تعلن تقديم خدمات مجانية للسوريين العائدين إلى وطنهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت السفارة السورية في القاهرة رسالة جديدة إلى السوريين في مصر بتقديمها خدمات مجانية للراغبين بالعودة إلى سوريا، تشمل تذاكر المرور وتمديد جوازات السفر.وذكرت السفارة في بيان السبت، أنه "تنفيذا لتوجيه الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالاضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".



ونوهت السفارة بأن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، موضحة أنها مستمرة في تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات لحين صدور تعليمات جديدة بشأنها.



وكانت السفارة أوضحت في وقت سابق، أنه لا يمكنها إصدار جوازات سفر جديدة للراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية وذلك "لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية"، موضحة أنها ستوفر تذاكر مرور مجانية للأفراد الذين لا يتوفر لديهم جوازات سفر سارية.



وأشارت إلى أن الحصول على هذه التذاكر "يتم في ذات اليوم دون موعد مسبق ويتطلب إحضار وثيقة إثبات شخصية وصورتين شخصيتين".

RT