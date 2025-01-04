بينهم هيلاري كلينتون.. بايدن يتأهب لمنح شخصيات بارزة أعلى وسام مدني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيمنح هيلاري كلينتون وزيرة
الخارجية السابقة، ورجل الأعمال الديمقراطي جورج سوروس، والممثل والمخرج دينزل واشنطن أعلى وسام مدني في البلاد.
وسيمنح بايدن وسام الحرية الرئاسي لـ19 من أشهر الأسماء في السياسة والرياضة والترفيه والحقوق المدنية والمدافعين عن مجتمع الميم والعلوم.
وذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الحاصلين على الجوائز قدموا "إسهامات نموذجية لازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة".
ومن المقرر منح 4 ميداليات بعد الوفاة، إلى فاني لو هامر، التي أسست حزب الحرية الديمقراطي، في ولاية ميسيسيبي وأرست الأساس لقانون حقوق التصويت لعام 1965، والنائب العام السابق، روبرت إف.كينيدي وجورج دبليو رومني، الذي شغل منصب حاكم ولاية ميشيجان ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق.
RT
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