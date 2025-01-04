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بينهم هيلاري كلينتون.. بايدن يتأهب لمنح شخصيات بارزة أعلى وسام مدني

1/4/2025 8:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيمنح هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، ورجل الأعمال الديمقراطي جورج سوروس، والممثل والمخرج دينزل واشنطن أعلى وسام مدني في البلاد.


وسيمنح بايدن وسام الحرية الرئاسي لـ19 من أشهر الأسماء في السياسة والرياضة والترفيه والحقوق المدنية والمدافعين عن مجتمع الميم والعلوم.


وذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الحاصلين على الجوائز قدموا "إسهامات نموذجية لازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة".


ومن المقرر منح 4 ميداليات بعد الوفاة، إلى فاني لو هامر، التي أسست حزب الحرية الديمقراطي، في ولاية ميسيسيبي وأرست الأساس لقانون حقوق التصويت لعام 1965، والنائب العام السابق، روبرت إف.كينيدي وجورج دبليو رومني، الذي شغل منصب حاكم ولاية ميشيجان ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق.

RT

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