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العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالريادة والتطور والمنعة

1/4/2025 8:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يقدم نموذجا في الريادة والتطور والمنعة.

وأضاف العيسوي أن نهج جلالة الملك عبدالله الثاني، وسياسته الحكيمة، ووعي الأردنيين وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، يمضي بالأردن نحو مستقبل أفضل، يزيده قوة وصلابة في مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
ولفت العيسوي إلى أن اهتمام جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالقطاع الشبابي والثقافي والإعلامي، يتطلب من الجميع أن يكونوا عند حسن ظن جلالته وسمو ولي العهد، وأن يكونوا قادرين على إحداث التغيير الإيجابي.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من طلبة جامعيين، من مختلف الجامعات الأردنية، ووفدا ثقافيا وإعلاميا من محافظة عجلون، يمثل مبادرتي "بأياد عجلونية" و" الأردن بعيون مصوري عجلون"، في لقاءين منفصلين.
وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، منطلقا من الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الأردنية، مشيرا إلى الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إمداد الاشقاء بالمساعدات الإغاثية الكافية، وبشكل مستدام .
وقال العيسوي إن الأردن يوظف مكانته الدولية والإقليمية، وامكاناته لتحقيق السلام العادل والشامل المستند لحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وتطرق العيسوي، في حديثه، العيسوي الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، موضحا الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر بإرسال المساعدات، ليس فقط للأشقاء في غزة والضفة الغربية، وإنما أيضا للأشقاء في سوريا ولبنان، مساندة لهم في ظل الظروف الراهنة.
وبين العيسوي أن الحضور الأردني الإنساني المتميز، يعكس التزام الأردن، وإيمان جلالة الملك العميق بالقيم الإنسانية.
ولفت إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، وإبراز وكشف حجم المأساة التي يمرون به، في مسعى مساند للجهد الملكي.
وأكد العيسوي أن الأردن مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وحكمته ورؤيته السديدة، والتي تمضي بالوطن بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، قادر على إحداث التطوير والتحديث وبناء نهضة شاملة.
وقالوا إن رؤية جلالة الملك جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار في منطقة مليئة بالتحديات.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين لجميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.
وأعربوا عن اعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعي جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقدرا عاليا الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وللأشقاء السوريين واللبنانيين.
وثمنوا النهج التواصلي المستمر لجلالة الملك مع أبناء شعبه، والاستماع لهم والوقوف على احتياجاتهم، في جميع مناطق المملكة من بوادي وقرى ومخيمات ومدن.
وأكدوا بأنهم سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك، معربين عن تقديرهم لدعم جلالة الملك بالشباب والاستثمار بطاقاتهم في تطوير المجتمع وبنماء المستقبل، مثمنين باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ومتابعته للشباب، وسعيه لتفعيل دورهم.
وعبروا عن تقديرهم واعتزازهم بجهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يذودون عن حمى الوطن ويحافظون على منجزاته وصون مقدراته.








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