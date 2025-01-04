Saturday, 04 January 2025 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال

1/4/2025 8:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المملكة المتحدة إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال ردا على قرار شركة نفط أمريكية الانسحاب من المنطقة الغنية بالنفط.


ونشر ترامب على منصته عبر الانترنت تروث سوشيال إن "المملكة المتحدة ترتكب خطأ فادحا. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء".
وتضمن المنشور رابطا إلى غرفة تجارة أبردين آند جرامبيان في اسكتلندا، والتي نشرت في أوائل نوفمبر تفاصيل القرار الذي اتخذته شركة أباتشي للنفط بالخروج من بحر الشمال. وقالت أباتشي إن الضريبة غير المتوقعة التي تفرضها المملكة المتحدة على عمليات النفط جعلت العملية "غير اقتصادية".
وخلال حملته الانتخابية انتقد ترامب المؤيد بشدة للوقود الأحفوري أيضا ألمانيا بسبب سعيها لأشكال متجددة من الطاقة وتوقع أنه إذا استمرت في المضي قدما في تلك السياسات ستعلن الإفلاس قريبا.

RT

MENAFN04012025000208011052ID1109054478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث