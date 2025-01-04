ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المملكة المتحدة إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال ردا على قرار شركة نفط
أمريكية الانسحاب من المنطقة الغنية بالنفط.
ونشر ترامب على منصته عبر الانترنت تروث سوشيال إن "المملكة المتحدة ترتكب خطأ فادحا. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء".
وتضمن المنشور رابطا إلى غرفة تجارة أبردين آند جرامبيان في اسكتلندا، والتي نشرت في أوائل نوفمبر تفاصيل القرار الذي اتخذته شركة أباتشي للنفط بالخروج من بحر الشمال. وقالت أباتشي إن الضريبة غير المتوقعة التي تفرضها المملكة المتحدة على عمليات النفط جعلت العملية "غير اقتصادية".
وخلال حملته الانتخابية انتقد ترامب المؤيد بشدة للوقود الأحفوري أيضا ألمانيا بسبب سعيها لأشكال متجددة من الطاقة وتوقع أنه إذا استمرت في المضي قدما في تلك السياسات ستعلن الإفلاس قريبا.
RT
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