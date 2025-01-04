ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المملكة المتحدة إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال ردا على قرار شركة أمريكية الانسحاب من المنطقة الغنية بالنفط.



ونشر ترامب على منصته عبر الانترنت تروث سوشيال إن "المملكة المتحدة ترتكب خطأ فادحا. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء".

وتضمن المنشور رابطا إلى غرفة تجارة أبردين آند جرامبيان في اسكتلندا، والتي نشرت في أوائل نوفمبر تفاصيل القرار الذي اتخذته شركة أباتشي للنفط بالخروج من بحر الشمال. وقالت أباتشي إن الضريبة غير المتوقعة التي تفرضها المملكة المتحدة على عمليات النفط جعلت العملية "غير اقتصادية".

وخلال حملته الانتخابية انتقد ترامب المؤيد بشدة للوقود الأحفوري أيضا ألمانيا بسبب سعيها لأشكال متجددة من الطاقة وتوقع أنه إذا استمرت في المضي قدما في تلك السياسات ستعلن الإفلاس قريبا.

RT