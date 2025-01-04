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مستعمرون يرعون أغنامهم في ممتلكات الفلسطينيين غرب أريحا

1/4/2025 8:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقدم مستعمرون، اليوم السبت، على رعي أغنامهم في أعلاف وممتلكات الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.
وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن عددا من المستعمرين اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام التجمع، وأفلتوها على رزم القش والأعلاف الخاصة بالبدو، ما أدى إلى إتلاف أعلاف الفلسطينيين ، وتخريب ممتلكاتهم.
وأضاف أن ذات المستعمرين داهموا مسكن الفلسطيني محمد سليمان مليحات في التجمع.
وفا









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