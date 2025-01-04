مستعمرون يرعون أغنامهم في ممتلكات الفلسطينيين غرب أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقدم مستعمرون، اليوم السبت، على رعي أغنامهم في أعلاف وممتلكات الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.
وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن عددا من المستعمرين اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام التجمع، وأفلتوها على رزم القش والأعلاف الخاصة بالبدو، ما أدى إلى إتلاف أعلاف الفلسطينيين ، وتخريب ممتلكاتهم.
وأضاف أن ذات المستعمرين داهموا مسكن الفلسطيني محمد سليمان مليحات في التجمع.
وفا
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