إدارة السير تحذر السائقين في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير المركزية من عدم تثبيت السائقين للحمولة الموضوعة داخل مركباتهم أثناء سيرها على الطرقات.

وقالت الإدارة في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"قيادة المركبــة دون تثبيت حمولتها، خطر متحرك، يستوجب الإجراء القانوني".

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك الفعل يستوجب إجراء قانونيا بحق السائق الذي خالف تعليمات السلامة المرورية وعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم لخطر محدق.