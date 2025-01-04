أكشن إيد: الاحتلال يواصل منعنا من إدخال مستلزمات الشتاء لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN-
قالت مديرة الاسناد والمناصرة في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، ريهام الجعفري إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في شمال القطاع، هو بمثابة إصدار حكم الإعدام عليها وعلى المرضى والمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع.
وأضافت الجعفري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن ما يجري هو انتهاك خطير للقوانين الدولية التي تنادي باحترام حقوق المرأة والأطفال، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هذا العام وللأسف يعد سببا آخر للموت في القطاع.
وطالبت الجعفري، بوقف إطلاق النار وحماية المواطنين والمستشفيات وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والشتوية، مشيرة إلى توزيع مؤسسة "أكشن إيد" بعض المستلزمات الشتوية رغم ندرتها وتكدسها في الشاحنات على المعابر المؤدية للقطاع دون السماح بإدخالها من قبل الاحتلال.
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