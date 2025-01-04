ارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية الاردنية من بوابة الاستثمار
التاريخ
1/4/2025 7:18:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت وزارة الداخلية ،السبت، عن ارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية الاردنية من بوابة الاستثمار إلى 531 مستثمرا
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