وفود أردنية لدراسة الحالة الفنية بمطار دمشق

وفود أردنية لدراسة الحالة الفنية بمطار دمشق
التاريخ
1/4/2025 7:18:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الهيئة سترسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لتقييم المخاطر المصاحبة لإعادة تشغيل مطار دمشق.
وأضاف مستو، أن هناك متطلبات للتشغيل متعلقة بسلامة وأمن الطيران سنأخذها بعين الاعتبار لتسيير الرحلات إلى مطار دمشق من جديد.
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