8 قتلى و15 مصابا في حريق سوق شمال الصين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 بجروح جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.
وأفادت قناة "سي سي تي في" بأن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانغجياكو، وبأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وأضافت القناة أن لا خطر حاليا على حياة المصابين جراء الحريق.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بالمدينة.
وذكر موقع بيانات الشركات تشيتشاتشا أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليجوانج للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.
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