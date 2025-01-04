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8 قتلى و15 مصابا في حريق سوق شمال الصين

1/4/2025 7:09:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 بجروح جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأفادت قناة "سي سي تي في" بأن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانغجياكو، وبأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت القناة أن لا خطر حاليا على حياة المصابين جراء الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بالمدينة.

وذكر موقع بيانات الشركات تشيتشاتشا أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليجوانج للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.

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